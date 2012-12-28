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Общество
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39 минут назад
Две охранные фирмы оштрафовали на 150 000 рублей каждую
Их уличили в недобросовестной конкуренции.
«В действиях ООО ЧОО «Спарта» и ООО ЧОО «Пантера» установлено нарушение антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции. Компании ввели заказчиков в заблуждение недостоверной информацией об опыте оказанных охранных услуг, что обеспечило им победу в конкурсах и заключение муниципальных контрактов на охрану образовательных учреждений города. В ходе рассмотрения дела организации отказались представить информацию об обстоятельствах заключения и исполнения представленных в заявках договоров, что является административным правонарушением по части пятой статьи 19.8 КоАП «Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
Липецкое УФАС России оштрафовало охранные фирмы на 150 тысяч рублей каждую. Не согласившись с этим, компании обжаловали постановления, но безуспешно. Арбитражный суд Липецкой области подтвердил законность штрафов.
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