В апреле в Липецкой области выросла инфляция: дорожали стройматериалы и услуги связи

Зато снизилась продовольственная инфляция.

Годовая инфляция в Липецкой области в апреле 2024 года ускорилась до 7,63% после 7,48% в марте. При этом уровень инфляции в регионе оставался ниже, чем в целом по России (7,84%) и Центральному федеральному округу (7,71%). По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, ускорение инфляции в регионе связано с ростом издержек отдельных производителей непродовольственных товаров и поставщиков услуг.В апреле продовольственная инфляция в Липецкой области уменьшилась до 8,2% с 8,4% в марте.«Увеличилось предложение огурцов и помидоров из-за роста производства тепличных овощей в стране. В результате цены на огурцы в годовом выражении снизились после роста в марте, а помидоры дорожали в годовом исчислении медленнее, чем в прошлом месяце. Из-за высокого урожая предыдущего сезона происходило более позднее исчерпание запасов капусты, чем годом ранее. Поэтому в апреле капуста в годовом сопоставлении дорожала медленнее, чем месяцем ранее. Замедлился рост цен на свинину и курицу. Причина – возросло производство такой продукции в регионе», – сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.Непродовольственная инфляция увеличилась до 7,5%. Издержки производителей строительных материалов на оплату труда в условиях дефицита кадров выросли. На фоне благоприятной погоды спрос на материалы для строительства оставался высоким. Это позволило производителям строительных материалов переносить в цены возросшие затраты. В итоге увеличился рост цен на обрезную доску.Рост цен на услуги ускорился до 6,9%. У операторов сотовой связи увеличились издержки на обслуживание сетей и оплату труда. В результате абонентская плата за пакет таких услуг росла быстрее, чем месяцем ранее.В апреле завершились скидки на полисы добровольного страхования легкового автомобиля от отдельных страховых компаний региона. Как результат – стоимость полиса добровольного автострахования в годовом сопоставлении снижалась не так быстро, как в марте.Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в апреле 2024 года увеличилась и составила 7,71% после 7,57% в марте, в России повысилась до 7,84% в апреле после 7,72% в марте.Годовая инфляция в России выросла до 7,84% (в марте – 7,72%).