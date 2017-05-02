Липецкие дети отравились в Удмуртии

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба» (ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 2 мая в 1 час. 30 мин. в правоохранительные органы поступило сообщение о пищевом отравлении детей в ДОЛ «Дружба». Накануне из разных регионов России в лагерь прибыли более 500 детей из 41 региона России, в том числе из Липецкой области, в возрасте от 16 до 18 лет. Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей.

На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время производится осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора, изымаются пробы воды и продуктов. Производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления, сообщили в СУ СК РФ по Республике Удмуртия.

Как сообщают местные издания, за медицинской помощью обратились подростки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара, Новосибирска, Липецка и Перми.