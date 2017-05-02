Происшествия
4 минуты назад
Грузовик с липецкими номерами провалился в асфальт
ЧП произошло в Рязани.
В Рязани на улице Новой грузовой автомобиль с липецкими номерами ушёл под асфальт. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Фотографии с места необычного дорожно-транспортного происшествия появились в группе "Подслушано у водителей в Рязани".
Фото https://vk.com/voditelrzn62
Фотографии с места необычного дорожно-транспортного происшествия появились в группе "Подслушано у водителей в Рязани".
Фото https://vk.com/voditelrzn62