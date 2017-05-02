Происшествия

4 минуты назад

Грузовик с липецкими номерами провалился в асфальт

21
#дорога #ДТП
Грузовик с липецкими номерами провалился в асфальт

ЧП произошло в Рязани.

В Рязани на улице Новой грузовой автомобиль с липецкими номерами ушёл под асфальт. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. 

Фотографии с места необычного дорожно-транспортного происшествия появились в группе "Подслушано у водителей в Рязани".

Фото https://vk.com/voditelrzn62
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#дорога #ДТП

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