Владелец автомойки воровал воду

Предприниматель заплатит 50 тысяч рублей за незаконное подключение к водоводу.

Сотрудники Липецкой городской энергетической компании в ходе очередного рейда выявили автомойку, незаконно потребляющую воду. В одном из боксов на улице Московской предприимчивый липчанин самовольно подключился к системе водоснабжения и организовал сервис по мытью машин. При этом у него не были заключены договоры с АО «ЛГЭК» на присоединение к сетям холодного водоснабжения и поставку энергоресурса.

«Эту автомойку мы обнаружили в начале апреля. Было установлено, что ее владелец не имеет с нами никаких договорных отношений, а это значит, что он потребляет воду незаконно, не платит за нее, то есть попросту ворует, - рассказал заместитель начальника службы учета энергоресурсов АО «ЛГЭК» Алексей Кривоносов. – Мы уведомили хозяина о необходимости заключить с нами договор, однако никакой реакции с его стороны не последовало. Поэтому отключение автомойки от водоснабжения стало вынужденной мерой. Сегодня мы ликвидировали безучетную врезку к водоводу и выписали собственнику штраф».

При расчете пропускной способности трубы вышло, что владелец этого бокса украл воду на сумму около 50 тысяч рублей. Теперь ему придется выплатить эту штрафную сумму и заключить договоры с Липецкой городской энергетической компанией на поставку ресурса. Если он этого не сделает, то ЛГЭК обратится в суд.

Работа по обнаружению бездоговорного потребления ресурсов в энергокомпании ведется постоянно. В результате таких проверок в 2016 году было обнаружено 113 объектов, собственники которых потребляли воду, самовольно подключившись к сетям. В их числе частные дома, различные офисы, сауны, автомойки. На собственников этих объектов были составлены акты бездоговорного потребления, их обязали заплатить за тот объем воды, который они израсходовали незаконно. Часть предпринимателей сразу же заключили договоры с ЛГЭКом на поставку ресурса. Тем же, кто проигнорировал предписания, все равно придется возмещать ущерб, нанесенный энергокомпании, но теперь уже через суд.