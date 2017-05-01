Первомайскую колонну демонстрантов возглавляет губернатор Олег Королев

В Липецке проходит первомайский парад трудовых коллективов

По примерным подсчетам, в демонстрации принимают участие порядка 10 тысяч человек. Возглавляют колонну губернатор Липецкой области Олег Королев, председатель Федерации профсоюзов России в Липецкой области Анатолий Жидких и вице-губернаторs Александр Наролин и Александр Никонов.

Примечательно, что губернатор много лет не принимал участия ни в каких шествиях и демонстрациях, дистанцируясь и от политических акций, и от гражданских, и от общественных. Сегодня глава области изменил своим принципам последних лет.

Настроение в колонне царит праздничное, весеннее, в колонне демонстрантов очень много людей с детьми.