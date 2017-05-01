Общество

51 минуту назад

Первомайскую колонну демонстрантов возглавляет губернатор Олег Королев

14 646
#первое мая #демонстрация #
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Первомайскую колонну демонстрантов возглавляет губернатор Олег Королев

В Липецке проходит первомайский парад трудовых коллективов

По примерным подсчетам, в демонстрации принимают участие порядка 10 тысяч человек. Возглавляют колонну губернатор Липецкой области Олег Королев, председатель Федерации профсоюзов России в Липецкой области Анатолий Жидких и вице-губернаторs Александр Наролин и Александр Никонов.

Примечательно, что губернатор много лет не принимал участия ни в каких шествиях и демонстрациях, дистанцируясь и от политических акций, и от гражданских, и от общественных. Сегодня глава области изменил своим принципам последних лет.

Настроение в колонне царит праздничное, весеннее, в колонне демонстрантов очень много людей с детьми.

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14 646
#первое мая #демонстрация #
1

Комментарии (14)

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от ?

9 минут назад
Борис, спасибо, потому "что чей-то низкооплачиваемый труд на благо нелегитимных хамов-чинуш, тунеядцев, жуликов и воров объединяет"
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Палка

12 минут назад
макс, это наш очередной гей-парад жуликов и воров с нами прикормленными мелкими гомосеками едимой россии поэтому и" голубой падальский какой"
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макс

17 минут назад
всю жизнь под красными знамёнами праздник был,а тут голубой падальский какой то,ПОЗОР!!!!хотя пока у власти такие утырки,я не удивлён!!!!к народу они скоты вышли,ну спасибо,уважили!!!впереди идут свиньи,на их месте в толпе потерялись бы!!!!
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гост

17 минут назад
Цирк))
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48

17 минут назад
Одна сплошная показуха!
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Борис

21 минуту назад
Уважаемый ?. Интересуетесь, как сочетаются знамена Единой России. труд и Первомай? Примерно так... https://www.youtube.com/watch?v=XICE3YzMqHk
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?

31 минуту назад
А какое отношение банда жулья-ворья под голубыми гомосячьими знаменами имеет к труду и первомаю?
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(((

33 минуты назад
И кто там работяга из этих лоснящихся?
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Нестор

35 минут назад
Если завтра оформят империю, то этот коммуняка не откажется стать маркизом де Тербун фон Баши!
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влипецкепить

36 минут назад
нет главного лозунга -спасибо путину за наше счастливоке детство ,спасибо олигархам за нашу счастливую жизнь
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