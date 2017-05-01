Тренер Сатурна: «Опасались мощных футболистов «Металлурга»

Тренер гостей поделился мнением о матче и развеял некоторые слухи вокруг своей команды.

Тренер «Сатурна» Дмитрий Сережкин уже, вероятно, забыл, что такое держать ответ перед журналистами после поражения его команды. Ведь, победив в Липецке – 2:1, «инопланетяне» довели свою беспроигрышную серию в чемпионате до 13-ти матчей. Последний раз они уходили с поля побежденными в сентябре прошлого года!

- В первом тайме мы использовали погодные условия – ветер, который дул в лицо сопернику, открыли счет, - дал свой комментарий Сережкин, - Моментами наша команда играла очень хорошо, хотя ветер мешал и «Металлургу», и нам во втором тайме. Поле на стадионе «Сокол» такое, что тяжело играть в комбинационный футбол, но моментами и мы и соперник подолгу контролировали мяч, плели комбинации, доводили дело до опасных моментов. К сожалению, мы забили только два мяча, хотя могли увеличить счет, когда соперник раскрылся в концовке поединка. «Металлург» - достойный соперник, ребята опытные, много мощных игроков. Мы до матча опасались, что липчане за счет физического преимущества будут переигрывать нас на «втором этаже». Но наши ребята – молодцы, не дали сопернику использовать его козыри.

- Касательно опасных моментов. Магомедов уже не первый матч не использует свои многочисленные шансы. С чем это связано?

- Если бы он забивал все, что у него было, то, наверное, его уже давно не было бы в «Сатурне» и во второй лиге. Будем учить.

- Замена капитана команды Королева с чем связана?

- Дэн давно не играл, было видно, что подустал во втором тайме. Плюс он «повис» на желтой карточке, что тоже повлияло на решение его заменить. Хотя эта замена планировалась заранее.

- Ходят слухи, что в следующем сезоне «Сатурн» может поставить задачу выхода в ФНЛ. Это соответствует действительности?

- На данный момент ни о какой задаче я не слышал. И в связи с экономической ситуацией в клубе этот вопрос, но моей информации, не стоит.