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Последствия унесшего жизни 5 человек ДТП попали на видео

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#дтп
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Последствия унесшего жизни 5 человек ДТП попали на видео
29 апреля, в Грязинском районе, на 24-м километре автодороги Липецк - Усмань столкнулись автомобили "Ниссан" под управлением 59-летней женщины и "ВАЗ-2107" под управлением 51-летнего мужчины. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате столкновения оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка "семерки" от полученных травм скончались, еще два пассажира "ВАЗа", в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование.   

Один из проезжавших мимо водителей снял на видео последствия дорожной катастрофы.


1 908
#дтп
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Комментарии (1)

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Артик

53 минуты назад
Жесть вчера мимо проезжал
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