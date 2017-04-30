Последствия унесшего жизни 5 человек ДТП попали на видео

29 апреля, в Грязинском районе, на 24-м километре автодороги Липецк - Усмань столкнулись автомобили "Ниссан" под управлением 59-летней женщины и "ВАЗ-2107" под управлением 51-летнего мужчины.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате столкновения оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка "семерки" от полученных травм скончались, еще два пассажира "ВАЗа", в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование.



Один из проезжавших мимо водителей снял на видео последствия дорожной катастрофы.





