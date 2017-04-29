Мощам Николая Чудотворца липчане смогут поклониться в Москве

Для липчан организуются две поездки

В мае в Россию впервые за 930 лет из города Бари (Италия) прибудут мощи величайшего христианского святого, почитаемого во всем мире, - святителя Николая Чудотворца.



По благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона в Храм Христа Спасителя города Москвы, где будут находиться мощи, состоятся 2 поездки Паломнической службы Липецкой епархии: 21-22 мая и 24-25 мая.



Организацией поездки занимается паломнический отдел.