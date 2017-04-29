Общество

16 минут назад

Мощам Николая Чудотворца липчане смогут поклониться в Москве

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#мощи #Николай Чудотворец
Мощам Николая Чудотворца липчане смогут поклониться в Москве

Для липчан организуются две поездки

В мае в Россию впервые за 930 лет из города Бари (Италия) прибудут мощи величайшего христианского святого, почитаемого во всем мире, - святителя Николая Чудотворца.

По благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона в Храм Христа Спасителя города Москвы, где будут находиться мощи, состоятся 2 поездки Паломнической службы Липецкой епархии: 21-22 мая и 24-25 мая.

Организацией поездки занимается паломнический отдел. 
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#мощи #Николай Чудотворец

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