Общество
16 минут назад
Мощам Николая Чудотворца липчане смогут поклониться в Москве
Для липчан организуются две поездки
В мае в Россию впервые за 930 лет из города Бари (Италия) прибудут мощи величайшего христианского святого, почитаемого во всем мире, - святителя Николая Чудотворца.
По благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона в Храм Христа Спасителя города Москвы, где будут находиться мощи, состоятся 2 поездки Паломнической службы Липецкой епархии: 21-22 мая и 24-25 мая.
Организацией поездки занимается паломнический отдел.
По благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона в Храм Христа Спасителя города Москвы, где будут находиться мощи, состоятся 2 поездки Паломнической службы Липецкой епархии: 21-22 мая и 24-25 мая.
Организацией поездки занимается паломнический отдел.