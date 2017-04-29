Три дома горели в Липецкой области

Пострадал один человек.

За прошедшие сутки в Липецкой области сгорели три жилых дома.Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первый из пожаров вспыхнул в деревне Каширка Липецкого района 28 апреля в 15:38. С огнем боролись три отделения пожарных. Пламя уничтожило строение полностью. В огне пострадал человек.В 15:49 загорелся дом в селе Верхнее Казачье Задонского района. Пожар оказался незначительным на площади в 5 кв.м. сгорели личные вещи владельцев дома.

Сегодня в 02:12 загорелся дом на улице Крайней в Грязях. Пожар оказался сильным - строение тушили семь отделений пожарных. Дом сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.