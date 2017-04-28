Общество

46 минут назад

Волонтерская организация действует в доме инвалидов

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#волонтеры
Волонтерская организация действует в доме инвалидов

Сотрудники Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов и их подопечные доказывают, что у добровольчества нет возрастных ограничений. На днях в учреждении прошло заседание круглого стола, на котором обсуждалась организация движения «Волонтёры серебряного возраста».

Его участниками стали одиннадцать проживающих, активно занимающихся добровольческой деятельностью. Это и помощь другим подопечным дома-интерната в ремонте обуви и часов, в оформлении корреспонденции через почтовое отделение, в закупке товаров  т.п.; и организация с проживающими занятий скандинавской ходьбой; и работа в творческой мастерской, проведение мастер-классов по модульному оригами, бисероплетению и вязанию крючком для учащихся лицея № 5, школы № 95.

На заседании были приняты положение о добровольческой организации дома-интерната и план ее деятельности. Одна из первых задач - провести опрос среди проживающих, чтобы определить желающих пополнить ряды добровольческого движения. Также был выбран координатор работы добровольческой организации – социальный педагог Светлана Семенихина, которой поручено разработать методическое руководство о волонтёрской деятельности в доме-интернате, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

92
#волонтеры

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