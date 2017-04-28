На потребительской корзине можно сэкономить 415 рублей

Но придётся обойти не меньше 12 магазинов.

Потребительская корзина – это набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности.



В потребительскую корзину на 2017 год, согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 килограммов картофеля, 114,6 килограммов овощей, 60 килограммов свежих фруктов, 126,5 килограммов хлеба и хлебопродуктов, 58,6 килограммов мясных и 18,5 килограммов рыбопродуктов соответственно. Что это значит в расчете на одного человека в день? А это значит, что обычный среднестатистический гражданин России для нормального существования должен употреблять в день 300 граммов хлеба, картошки – 280 граммов, овощей – 300 граммов, фруктов свежих – 160 граммов, сладкого – 60 граммов, молока и молочных продуктов – 800 граммов, масла растительного и жиров – 40 граммов. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день 160 граммами мяса, ну и употреблять за неделю 350 гграммов рыбы.



Специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности по результатам мониторинга потребительских цен рассчитана минимальная стоимость примерного набора продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину в двенадцати сетевых торговых предприятиях Липецка.



Согласно данным государственной статистики стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в марте составила 3110,24 рубля. По Российской Федерации в марте данный показатель сложился в размере 3771,90 рубля, по ЦФО – 3875,77 рубля.



Самый дешевый набор продуктов питания, входящего в потребительскую корзину, по рассчётам специалистов агентсва, обойдется покупателю в 2253,87 рубля. Самый дорогой условный набор продуктов питания будет стоить 2669,04 рубля.

