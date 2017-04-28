Общество

52 минуты назад

Капитальный ремонт дворов затронет «новые районы» Липецка

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#капитальный ремонт #двор #тендер
Капитальный ремонт дворов затронет «новые районы» Липецка

Повезло и Дачному.

Управление капитального ремонта администрации Липецка продолжает объявлять тендеры на право провести капитальный ремонт в городских дворах. На этот раз чиновники указали потенциальным подрядчикам на два лота — дворы поселка Дачный и проезды «новых микрорайонов».

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к домам в микрорайонах №№26 и 27 оценили в 1,2 млн рублей. Работы там планируют провести всего за 20 дней. Обновление аналогичных объектов на Дачном будут, как максимум, стоить 7,3 млн рублей. Фронт работ должен занять порядка 30 календарных дней.

Электронные аукционы для определения подрядчика запланированы на середину мая. При успешном завершении тендеров работы будут выполнены до Дня города. Услуги оплатит и бюджет Липецка, и региональная казна.
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#капитальный ремонт #двор #тендер

Комментарии (1)

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пешеход

12 минут назад
когда же наконец на мкрн-х будут делать асфальтовые дорожки не вертикально/горизонтально - а уже там где народ годами протоптал. Во всем мире понимают, что это лучшее решение чтобы не разносить грязь. У нас же делают неизвестно как. Дождь прошел, чернозем, грязь, народ все равно ходит там где короче а не по пешеходным дорожкам, которые как всегда сделаны по плану, но не для людей.
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