Капитальный ремонт дворов затронет «новые районы» Липецка

Повезло и Дачному.

Управление капитального ремонта администрации Липецка продолжает объявлять тендеры на право провести капитальный ремонт в городских дворах. На этот раз чиновники указали потенциальным подрядчикам на два лота — дворы поселка Дачный и проезды «новых микрорайонов».



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к домам в микрорайонах №№26 и 27 оценили в 1,2 млн рублей. Работы там планируют провести всего за 20 дней. Обновление аналогичных объектов на Дачном будут, как максимум, стоить 7,3 млн рублей. Фронт работ должен занять порядка 30 календарных дней.



Электронные аукционы для определения подрядчика запланированы на середину мая. При успешном завершении тендеров работы будут выполнены до Дня города. Услуги оплатит и бюджет Липецка, и региональная казна.