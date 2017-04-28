Общество

29 минут назад

Липецк украшают к майским праздникам

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#Первомай
Липецк украшают к майским праздникам

Флаги, флаговые композиции и баннеры с символикой Победы традиционно украсят улицы областного центра к майским праздникам.   

Как сообщили в городском центре рекламы, Петровский спуск был оформлен еще вчера, сегодня завершатcя работы на улице Гагарина, Сокольском и Лебедянском мосту, площади Петра Великого и на Плехановском спуске. К вечеру подрядная организация украсит кольцевые развязки в районе железнодорожного вокзала, 9 микрорайона и улицы 50 лет НЛМК. На выходных флаги появятся на площадях Театральной, Победы, у памятника Танкистам и на Петровском мосту. В общей сложности более 200 флаговых композиций появятся на 20 объектах нашего города.

Уличные экраны, расположенные на площади Петра Великого и  Плеханова, будут транслировать поздравления с Первомаем и  Днем Победы.

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#Первомай

Комментарии (1)

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16 минут назад
А где рабочий класс ---- наверное нашисты - голубы *
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