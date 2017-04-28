Общество

37 минут назад

В Липецке заложат новый парк

524
#парки #благоустройство
В Липецке заложат новый парк

Парк Авиаторов и Аллея Олега Пешкова появятся в городе.

В микрорайоне «Елецкий» будет заложен Парк Авиаторов. В мероприятии примут участие, руководители города, представители липецкого авиацентра, силовых структур, политических партий, бизнес-сообщества и общественных организаций. Собравшиеся высадят порядка 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи. Аллея будет носить имя Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Принять участие в мероприятии, которое начнется завтра в 9:30 могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


524
#парки #благоустройство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане поиграют в игры предков
#Русборг #лапта #игра
Липчане поиграют в игры предков

17 минут назад

Общество
В Липецке заложат новый парк
#парки #благоустройство
В Липецке заложат новый парк

35 минут назад

Общество
Сотрудницу домофонной фирмы, нахамившую клиенту, уволили с работы
#Культура #вежливость #домофон
3
Сотрудницу домофонной фирмы, нахамившую клиенту, уволили с работы

50 минут назад

Общество