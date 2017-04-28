В Липецке заложат новый парк

Парк Авиаторов и Аллея Олега Пешкова появятся в городе.

В микрорайоне «Елецкий» будет заложен Парк Авиаторов. В мероприятии примут участие, руководители города, представители липецкого авиацентра, силовых структур, политических партий, бизнес-сообщества и общественных организаций. Собравшиеся высадят порядка 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи. Аллея будет носить имя Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Принять участие в мероприятии, которое начнется завтра в 9:30 могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Липецка.