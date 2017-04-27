В Грязях новые квартиры получат более 200 человек

Расселение проходит из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Как сообщает управлени ЖКХ Липецкой облатси, более 200 жителей города Грязи получат новое жильё в 2017 году. Сейчас расселение проходит из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В число непригодных для жилья попал и дом № 28 по улице Челюскинцев. Построено здание было ещё в 1930 году. Дальнейшее проживание в доме представляло серьёзную угрозу для жителей. Все перекрытия – деревянные, износ дома – более 70 процентов, поэтому ремонт был признан экономически нецелесообразным.



Выдача новых квартир проходит по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Все квартиры сдаются с отделкой: двери, обои, установленная сантехника и газовая плита.



К 1 сентября 2017 года в Грязях планируется ликвидировать 12,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, 204 человека переедут в новые квартиры. Отметим, что в 2016 году новоселье отметили 154 человека.