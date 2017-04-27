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20 минут назад
ФСБ задержала в Калининграде 12 членов террористической организации
Они могут быть причастны к вербовочной деятельности
В Калининграде удалось задержать 12 членов ячейки запрещенной на территории России террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Все они являются выходцами из республик Средней Азии, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - сообщили в ФСБ РФ.
Кроме того, сотрудники регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области смогли установить и задержать лидера ячейки. По данным правоохранительных органов, он осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона.
"Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - уточнили в ФСБ РФ.
В ближайшее время иностранцев выдворят в свою страну, где их привлекут к уголовной ответственности за терроризм.
"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - сообщили в ФСБ РФ.
Кроме того, сотрудники регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области смогли установить и задержать лидера ячейки. По данным правоохранительных органов, он осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона.
"Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - уточнили в ФСБ РФ.
В ближайшее время иностранцев выдворят в свою страну, где их привлекут к уголовной ответственности за терроризм.