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20 минут назад

ФСБ задержала в Калининграде 12 членов террористической организации‍

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ФСБ задержала в Калининграде 12 членов террористической организации‍

Они могут быть причастны к вербовочной деятельности

В Калининграде удалось задержать 12 членов ячейки запрещенной на территории России террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Все они являются выходцами из республик Средней Азии, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - сообщили в ФСБ РФ.

Кроме того, сотрудники регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области смогли установить и задержать лидера ячейки. По данным правоохранительных органов, он осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона.

"Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - уточнили в ФСБ РФ.

В ближайшее время иностранцев выдворят в свою страну, где их привлекут к уголовной ответственности за терроризм.
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