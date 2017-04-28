В Липецке термометр покажет +24

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит 7-9 градусов тепла, днем установится на отметке от 22 до 24 градусов тепла.

29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году – тогда воздух прогрелся до +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза.