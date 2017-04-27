В Липецкой области до +24 и сильный южный ветер

В ближайшие трое суток под влиянием западной периферии антициклона сохранится теплая погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 15-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градуса тепла, днем от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от +21 до +23.

28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.