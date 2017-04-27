Липчане предложили праздновать День чистоты и День цветов

В городе стартовала экологическая акция «Наше слово природе».

Как сообщает Липецкий годской Дворец молодежи, совместно с "Волонтерами Победы" и Советом лидеров Липецкой области в рамках празднования Года экологии в России они организовали экологическую акцию «Наше слово природе».



В преддверии акции лидеры разработали листовки, которые призывают бережно относиться к водным ресурсам, лесам, беречь газоны, принимать активное участие в субботниках.



Также волонтеры провели опрос, в ходе которого узнали мнение жителей областного центра. Липчане считают, что повысить экологическую культуру молодежи помогут социальная реклама и проведение экологических игр. Сильно задуматься заставил вопрос о введении новой даты, привлекающей внимание к экологическим проблемам, на который респонденты предложили День чистоты, День цветов (ландшафтного дизайна).



Экологический уровень региона липчане оценили на 5 по 10 бальной шкале.