Общество

46 минут назад

Липчане предложили праздновать День чистоты и День цветов

3 123
#экология
Липчане предложили праздновать День чистоты и День цветов

В городе стартовала экологическая акция «Наше слово природе».

Как сообщает Липецкий годской Дворец молодежи, совместно с "Волонтерами Победы" и Советом лидеров Липецкой области в рамках празднования Года экологии в России они организовали экологическую акцию «Наше слово природе». 

В преддверии акции лидеры разработали листовки, которые призывают бережно относиться к водным ресурсам, лесам, беречь газоны, принимать активное участие в субботниках. 

Также волонтеры провели опрос, в ходе которого узнали мнение жителей областного центра. Липчане считают, что повысить экологическую культуру молодежи помогут социальная реклама и проведение экологических игр. Сильно задуматься заставил вопрос о введении новой даты, привлекающей внимание к экологическим проблемам, на который респонденты предложили День чистоты, День цветов (ландшафтного дизайна). 

Экологический уровень региона липчане оценили на 5 по 10 бальной шкале.
3 123
#экология

Комментарии (3)

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Нет

11 минут назад
Опять акция, показуха,отчет липовый о проделанной работе!!!! А не проще с детства воспитывать в человеке нетерпимость к хамству и нечистоплотности??? Правда, для этого во власти должны быть люди с корнями европейца!!! А у нас кто??? Листовок напечатали!!! К вечеру весь город ими осыпан!!! Да еще за наш счет!!!! И правда, как пенсионерка из Иркутска сказала, "страна дебилов" .
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Ипотека

29 минут назад
Отдыхайте но про меня незабывайте
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Ну-ну

34 минуты назад
Некоторым лишь бы поводов поболе - и они будут праздновать чего угодно. Работайте упыри! Нефиг отмечать.
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