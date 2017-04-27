Желто-зеленые палатки убраны с улиц Липецка

Муниципальные ярмарки исчезли с пяти городских площадок - временные торговые места начали убирать с 17 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ежедневно с проверкой на места выезжали сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка. Первыми освободились две площадки - проспект Мира и ул. Меркулова (район Октябрьского рынка). К 25 апреля желто-зеленые палатки убрали с улицы Московской (19 микройраон), площади Заводской, а также с площади Победы.

26 апреля сотрудники профильного подразделения администрации снова совершили объезд территорий бывших муниципальных ярмарок. В ходе него несанкционированных палаток не выявлено. Однако контроль за обстановкой на этих пяти площадках будет усилен, поскольку освободившиеся территории могут стать приманкой для несанкционированной мелкорозничной торговли. При выявлении таких фактов на продавцов будут составлять протоколы об административных правонарушениях за осуществление деятельности по реализации товаров вне розничных рынков, отведенных органами местного самоуправления. Местные торговцы, издалека увидев представителей профильного ведомства мэрии, сегодня сворачивали точки как на проспекте Мира, так и на площади Победы.

- Специалисты управления готовы проконсультировать работников и владельцев торговых точек по всем интересующим вопросам. Наша задача – сделать торговлю легальной и удобной для липчан, а также помочь предпринимателям легализовать свой бизнес. Только в этом случае они смогут спокойно осуществлять свою деятельность, - сообщил начальник управления потребительского рынка администрации города Антон Мамонов.