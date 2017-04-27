Общество

54 минуты назад

Желто-зеленые палатки убраны с улиц Липецка

10 472
#благоустройство #торговля
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Желто-зеленые палатки убраны с улиц Липецка

Муниципальные ярмарки исчезли с пяти городских площадок - временные торговые места начали убирать с 17 апреля. 


Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ежедневно с проверкой на места выезжали сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка. Первыми освободились две площадки - проспект Мира и ул. Меркулова (район Октябрьского рынка). К 25 апреля желто-зеленые палатки убрали с улицы Московской (19 микройраон), площади Заводской, а также с площади Победы.

26 апреля сотрудники профильного подразделения администрации снова совершили объезд территорий бывших муниципальных ярмарок. В ходе него несанкционированных палаток не выявлено. Однако контроль за обстановкой на этих пяти площадках будет усилен, поскольку освободившиеся территории могут стать приманкой для несанкционированной мелкорозничной торговли. При выявлении таких фактов на продавцов будут составлять протоколы об административных правонарушениях за осуществление деятельности по реализации товаров вне розничных рынков, отведенных органами местного самоуправления. Местные торговцы, издалека увидев представителей профильного ведомства мэрии, сегодня сворачивали точки как на проспекте Мира, так и на площади Победы.

- Специалисты управления готовы проконсультировать работников и владельцев торговых точек по всем интересующим вопросам. Наша задача – сделать торговлю легальной и удобной для липчан, а также помочь предпринимателям легализовать свой бизнес. Только в этом случае они смогут спокойно осуществлять свою деятельность, - сообщил начальник управления потребительского рынка администрации города Антон Мамонов.

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#благоустройство #торговля
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Комментарии (10)

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ГРИГОРИЙ

8 минут назад
Антон Мамонов доделайте свою работу за которую вы так хорошо отчитываетесь!!!!!!!На Соколе Палатки Передвинулись На 20 метров назад !!!!! Сходите сами и посмотрите!!!!!!!!!!!
ответить

111

13 минут назад
давно пора убрать это убожество а палатки около перехода останутся хлеб и мясо так и будут продавать на улице без холодильников и летом !?
ответить

111

20 минут назад
наконец-то!
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Интересуюсь

23 минуты назад
Так у нас рыночные отношения или опять колхоз?
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Это гадюжник

24 минуты назад
а не ярмарка.
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ГРИГОРИЙ

24 минуты назад
На Соколе Палатки Передвинулись Ближе к РАДУГЕ! Проверьте и уберите их!Или надо в Москву Писать!!!!!!
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молодцы

36 минут назад
лишили работы очередную кучу людей. и все под красивыми лозунгами.
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гость

38 минут назад
на Тракторном как были, так и есть у 10 школы на конечной остановке, на ул. Ленинградская около сбербанка и аптеки, на ул Юбилейная целый мини рынок и палатки и с пола торгуют
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rukalip

41 минуту назад
Убрали они... А если найду?
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Житель 28 мик-на

42 минуты назад
Они теперь одиночками расползлись по всему городу. Между домами Шерстобитова 8 и 10 недавно появилась такая.Срочно надо убрать !!!!!!!
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