На Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» сократили уже 200 человек

Пока сокращения продолжаются в Сенцово.

Корпорация Roshen продолжает сокращение соктрудников в Липецке. Массовые увольнения начались 24 апреля.



Как сообщил GOROD48 первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, на сегодняшний день на фабрике в селе Сенцово были сокращены порядка 200 человек: 24 апреля в Сенцово были сокращены 85 человек, 25 апреля - 82 человека, сегодня, 26 апреля - около 40 человек. В здании фабрики на улице Доватора в Липецке массовые увольнения пока не начались.



- Сотрудники Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» уже начали обращаться к нам за присвоением официального статуса безработных - только вчера уже обратились 35 человек, - отметил Викор Кирей. - Дело в том, что обратиться к нам нужно в течение 10 дней с момента сокращения, и тогда, если в течение двух месяцев сотрудники "Рошена" не найдут работу, они могут претендовать на выплату от бывшего работодателя за третий месяц.



Массовые сокращения на "Рошене" продлятся до ноября. График увольнений уже давно расписан. Основная часть рабочих будут сокращены в период с мая по июнь - за это время работу в общей сложности потеряют порядка 400-500 человек.