Общество

47 минут назад

Липчанин попал в топ-3 самых богатых депутатов Госдумы РФ

7 830
#декларация #депутат #доход
Липчанин попал в топ-3 самых богатых депутатов Госдумы РФ

Николай Борцов оказался на втором месте до доходам.

Депутаты Государственной Думы РФ отчитались о своих доходах. В топ-3 самых состоятельных депутатов парламента вошел липчанин Николай Борцов. По данным его декларации, в 2016 году доход Борцова составил 604,7 млн рублей. В собственности Николая Борцов  четыре земельных участка (общая площадь — 37,1 тыс. кв. м), два жилых дома 1,3 тыс. кв. м, квартира 67,3 кв. м, гараж 21,9 кв. м. В совместной собственности — два земельных участка 2,7 тыс. кв. м, квартира 264,8 кв. м, жилой дом 18,5 кв. м, восемь машино-мест 123,7 кв. м. В пользовании — жилой дом 409,8 кв. м, квартира 87,2 кв. м и земельный участок 1,1 тыс. кв. м. Все это находится в России. Указанные транспортные средства: два Mersedes-Benz S 500 4 MATIC, УАЗ «Патриот», один прицеп и один трактор.

По уровню дохода за 2016 год бывшего владельца завода «Лебедянский» и члена «Единой России» обошел только депутат Андрей Палкин. Доход парламентария составил 679,4 млн рублей. Третий по доходам - Григорий Аникеев, он задекларировал 527,6 млн рублей.

Напомним, что Николай Борцов представляет интересы жителей Липецкой области в Госдуме уже 13 лет. Он является инициатором почти всех законопроектов, ограничивающих производство табачных изделий. Добился ограничения деятельности коллекторов, снижения цен на удобрения для аграриев. С подачи Борцова в Госдуму внесен законопроект о пользовании сельхозземлями, который будет стимулировать производство и повышать продовольственную безопасность страны. Николай Борцов – соавтор 56 законопроектов, работающих на благополучие людей в самых разных сферах.

Кроме того, депутат финансирует многие социальные проекты. Патронирует гимназию в Лебедяни, которой даже присвоили его имя. Из личных средств потратил на благотворительность более 200 миллионов рублей.

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#декларация #депутат #доход

Комментарии (7)

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влипецкепить

10 минут назад
так вот из за кого сигареты подорожали в разы
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Колобок

14 минут назад
Похоже, самый добрый депутат! Один такой уже описан в детской литературе - Герман Дурнев, руководитель корпорации "Носки - секондхенд"
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противно

23 минуты назад
у меня знакомый есть который Борцова знает хорошо, так тот косит под Святого. Говорит что в жизни ему ничего не надо кроме стакана воды, чашечки меда и на скамеечке посидеть под березкой. Типа - я аскет, ничего в жизни не хочу и довольствуюсь малым
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???

26 минут назад
Когда ж они треснут? Или этот грех на их выродков перейдет?
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123

32 минуты назад
Депутатов устроить на работу на доменную печку что бы узнал как заработать
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Бьюсь как рыба а денег ненадыбал

38 минут назад
Словото какое ЗАРАБОТАЛ.
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влипецкепить

38 минут назад
поди зарплаты в госдуме не хватает на ЖКХ и обслугу
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