Липчанин попал в топ-3 самых богатых депутатов Госдумы РФ

Николай Борцов оказался на втором месте до доходам.

Депутаты Государственной Думы РФ отчитались о своих доходах. В топ-3 самых состоятельных депутатов парламента вошел липчанин Николай Борцов. По данным его декларации, в 2016 году доход Борцова составил 604,7 млн рублей. В собственности Николая Борцов четыре земельных участка (общая площадь — 37,1 тыс. кв. м), два жилых дома 1,3 тыс. кв. м, квартира 67,3 кв. м, гараж 21,9 кв. м. В совместной собственности — два земельных участка 2,7 тыс. кв. м, квартира 264,8 кв. м, жилой дом 18,5 кв. м, восемь машино-мест 123,7 кв. м. В пользовании — жилой дом 409,8 кв. м, квартира 87,2 кв. м и земельный участок 1,1 тыс. кв. м. Все это находится в России. Указанные транспортные средства: два Mersedes-Benz S 500 4 MATIC, УАЗ «Патриот», один прицеп и один трактор.



По уровню дохода за 2016 год бывшего владельца завода «Лебедянский» и члена «Единой России» обошел только депутат Андрей Палкин. Доход парламентария составил 679,4 млн рублей. Третий по доходам - Григорий Аникеев, он задекларировал 527,6 млн рублей.



Напомним, что Николай Борцов представляет интересы жителей Липецкой области в Госдуме уже 13 лет. Он является инициатором почти всех законопроектов, ограничивающих производство табачных изделий. Добился ограничения деятельности коллекторов, снижения цен на удобрения для аграриев. С подачи Борцова в Госдуму внесен законопроект о пользовании сельхозземлями, который будет стимулировать производство и повышать продовольственную безопасность страны. Николай Борцов – соавтор 56 законопроектов, работающих на благополучие людей в самых разных сферах.



Кроме того, депутат финансирует многие социальные проекты. Патронирует гимназию в Лебедяни, которой даже присвоили его имя. Из личных средств потратил на благотворительность более 200 миллионов рублей.



