Ко Дню Победы липчанам бесплатно покажут военные драмы

В мае пройдет ряд кинопоказов, вход на которые свободный.

Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино анонсировал очередную кинонеделю, в рамках которой можно совершенно бесплатно посмотреть различные фильмы и мульфильмы. Специально ко Дню Победы 6 и 7 мая покажут военные драмы.

1 мая в 13.00 покажут «Олли и сокровища пиратов» (США, 2014) 0+ Мультфильм. Вход свободный

2 мая в 19.00 «Дориан Грей» (Англия, 2009) 16+ Мистический триллер. Вход свободный

3 мая в 19.00 состоится кинолекторий «Александр Невский: от времен Сергея Эйзенштейна до кинематографа наших дней», посвященный 775-летию победы в Ледовом побоище на Чудском озере. В программе: просмотр отрывка из киноленты С. Эйзенштейна «Александр Невский» и художественного фильма «Александр. Невская битва»(Россия, 2008) 12+. Вход свободный.

4 мая в 19.00 «Космополис» (Канада – Франция – Италия, 2012) 16+ Психологический триллер. Вход свободный

5 мая в 19.00 «Даблтрабл» (Россия, 2015) 12+ Комедийная мелодрама. Вход свободный

6 мая в 13.00 «Про Петра и Павла» (Россия, 2015) 12+ Военная драма. Вход свободный

7 мая в 13.00 «Дорога на Берлин» (Россия, 2015) 12+ Военная драма. Вход свободный