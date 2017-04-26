Общество

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Липецк предлагают опутать сетью велодорожек

8 366
#предложение #велосипед #благоустройство
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Липецк предлагают опутать сетью велодорожек

Активист проложил маршруты.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Савкин вынес на суд земляков идею об организации в Липецке сети велодорожек. Автор предложения даже разметил маршруты по городу.

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- Предлагаю организовать маршруты велодорожек, которые будут охватывать весь Липецк. Они будут соединены друг с другом и окольцовывать город так, чтобы велосипедисты без проблем могли попасть в любую часть города. Предлагаемый мною маршрут велодорожек оставляет в стороне основные проспекты города с высоким трафиком. В зависимости от дорожной инфраструктуры велодорожки пролегают по разным сторонам проезжей части, либо представляют собой целостную двухстороннюю велосипедную дорожку, проходящую вдоль улицы или дороги, разделенную сплошной линией и оборудованную специальными знаками. При грамотной проектировке и должном уходе дорожных служб, городские велодорожки будут актуальными круглый год, - уверен Николай Савкин.

Предложение о сети велодорожек в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 15 мая. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
8 366
#предложение #велосипед #благоустройство
1

Комментарии (8)

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Велосипиздист

23 минуты назад
И поставить на велодорожках скамейки для бабулек и детишек, а ещё лучше засуньте себе в задницу этот проект мистер... не будет в этом городе нормальных дорог, куда уж до дорожек
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Гость

38 минут назад
Я буду очень рада велодорожкам
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липовчанин

54 минуты назад
Е Б У Ч И Е звездочки кароч слово П И З Д Ю К А
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влипецкепить

54 минуты назад
а на 6 домну и стан 2000 почему нет на плане?самое оно то работягам ездить
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липовчанин

55 минут назад
под звездочкой слово *
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влипецкепить

55 минут назад
а на 6 домну и стан 2000 почему нет на плане?самое оно то работягам ездить
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липовчанин

56 минут назад
под звездочкой слово * дюка
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липовчанин

59 минут назад
да правильно и убрать велосипедистов нахрен с парка победы а то задавять чьего нибудь * а потом на лечение опять собираться
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