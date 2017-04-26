Общество
сегодня, 12:31
Липецк предлагают опутать сетью велодорожек
Активист проложил маршруты.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Савкин вынес на суд земляков идею об организации в Липецке сети велодорожек. Автор предложения даже разметил маршруты по городу.
- Предлагаю организовать маршруты велодорожек, которые будут охватывать весь Липецк. Они будут соединены друг с другом и окольцовывать город так, чтобы велосипедисты без проблем могли попасть в любую часть города. Предлагаемый мною маршрут велодорожек оставляет в стороне основные проспекты города с высоким трафиком. В зависимости от дорожной инфраструктуры велодорожки пролегают по разным сторонам проезжей части, либо представляют собой целостную двухстороннюю велосипедную дорожку, проходящую вдоль улицы или дороги, разделенную сплошной линией и оборудованную специальными знаками. При грамотной проектировке и должном уходе дорожных служб, городские велодорожки будут актуальными круглый год, - уверен Николай Савкин.
Предложение о сети велодорожек в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 15 мая. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
- Предлагаю организовать маршруты велодорожек, которые будут охватывать весь Липецк. Они будут соединены друг с другом и окольцовывать город так, чтобы велосипедисты без проблем могли попасть в любую часть города. Предлагаемый мною маршрут велодорожек оставляет в стороне основные проспекты города с высоким трафиком. В зависимости от дорожной инфраструктуры велодорожки пролегают по разным сторонам проезжей части, либо представляют собой целостную двухстороннюю велосипедную дорожку, проходящую вдоль улицы или дороги, разделенную сплошной линией и оборудованную специальными знаками. При грамотной проектировке и должном уходе дорожных служб, городские велодорожки будут актуальными круглый год, - уверен Николай Савкин.
Предложение о сети велодорожек в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 15 мая. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
Велосипиздист
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