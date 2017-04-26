28-летняя женщина сбила пенсионера

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 апреля в Липецке на улице Московской 28-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», сбила 74-летнего пенсионера. Пострадавший доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на улице Комсомольской 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Хундай Элантра» допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ- 21093» под управлением 68-летнего водителя. В ДТП пострадала 67-летняя пассажирка «ВАЗ- 21093», с различными травмами обращалась в ГУЗ «Елецкая городская больница №1». После оказания помощи отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1583 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, неиспользование ремней безопасности – 73, детских удерживающих устройств-8, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 66.