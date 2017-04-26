Общество

сегодня, 08:03

В Чаплыгине открыта «Мастерская общения»

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#молодежь
В Чаплыгине открыта «Мастерская общения»

Как правильно построить общение с окружающими людьми и с кем поговорить в случае трудной ситуации? - ответы на эти вопросы специалистов областного «Кризисного центра помощи женщинам и детям» студенты Чаплыгинского агроколледжа слушали с большим интересом.

Педагоги-психологи Светлана Кобзева и Светлана Кузенкова прочитали ребятам  лекцию «Мастерская общения».  В ходе лекции молодежь активно участвовала в обсуждении актуальных видеороликов о проблемах современного общества, принимала участие в играх, направленных на закрепление информации о видах и способах общения. Специалисты кризисного центра помогали разобраться молодому поколению в сложных жизненных ситуациях, давали необходимые советы. А тем, кто постеснялся спросить об интересующей проблеме напрямую, предоставили возможность сделать это анонимно по Телефону доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

В это же время в центре социальной защиты населения по Чаплыгинскому району приём посетителей вели педагог-психолог Светлана Рыбалка и юрисконсульт Артём Старцев. Желающих найти верные пути решения своих проблем оказалось немало - приезда специалистов Кризисного центра здесь ждали. Подобное сотрудничество центра социальной защиты населения с Кризисным центром позволяет значительно улучшить обстановку в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказать поддержку родителям из неполных семей. Родители, обратившиеся за консультацией, отметили, что советы работников Кризисного центра просто неоценимы, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.



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#молодежь

Комментарии (2)

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55 минут назад
значит всетаки кризис есть.
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Райковский

сегодня, 08:19
а я сам себе и психолог и общение выпью бутылку другую сяду под березкой и общаюсь сам с собой
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