В Чаплыгине открыта «Мастерская общения»

Как правильно построить общение с окружающими людьми и с кем поговорить в случае трудной ситуации? - ответы на эти вопросы специалистов областного «Кризисного центра помощи женщинам и детям» студенты Чаплыгинского агроколледжа слушали с большим интересом.

Педагоги-психологи Светлана Кобзева и Светлана Кузенкова прочитали ребятам лекцию «Мастерская общения». В ходе лекции молодежь активно участвовала в обсуждении актуальных видеороликов о проблемах современного общества, принимала участие в играх, направленных на закрепление информации о видах и способах общения. Специалисты кризисного центра помогали разобраться молодому поколению в сложных жизненных ситуациях, давали необходимые советы. А тем, кто постеснялся спросить об интересующей проблеме напрямую, предоставили возможность сделать это анонимно по Телефону доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

В это же время в центре социальной защиты населения по Чаплыгинскому району приём посетителей вели педагог-психолог Светлана Рыбалка и юрисконсульт Артём Старцев. Желающих найти верные пути решения своих проблем оказалось немало - приезда специалистов Кризисного центра здесь ждали. Подобное сотрудничество центра социальной защиты населения с Кризисным центром позволяет значительно улучшить обстановку в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказать поддержку родителям из неполных семей. Родители, обратившиеся за консультацией, отметили, что советы работников Кризисного центра просто неоценимы, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.