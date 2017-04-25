Путин обещает поддержать реабилитацию осужденных

В Липецкой области открыт 15-й в стране центр социально-психологической реабилитации осужденных

Сегодня в Усманской колонии №7 состоялось открытие реабилитационного центра. В открытии центра приняли участие руководители регионального УФСИН, работники прокуратуры, общественники. На открытие центра присутствовала член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих.





Реабилитационный центр, это, по сути, отдельный отряд в колонии, расположенный в отдельном здании. В помещении центра, кроме меблированных спальных помещений, рассчитанных на 8 человек, оборудованы помещения для хранения и приема пищи, комната психологической помощи с домашним кинотеатром, массажным креслом, аромолампой.

В комнате отдыха здесь даже установлен компьютерный терминал центра занятости населения. И это важно. Всего в колонии №7 отбывают наказание 273 женщины. Она работают на швейном производстве, выполняя заказы, в том числе Минобороны. Получить профессию можно прямо в колонии. Сейчас в училище колонии получают профессии - швей, операторов швейного оборудования и штукатуров. При помощи терминала, к примеру, можно узнать об имеющихся вакансиях на воле. Так, к примеру, забив в поисковике профессию швеи, он сразу выдал 12 вакансий. Поэтому, у 54 находящихся в Центре осужденных есть шанс выйти на волю, уже имея место работы. К тому же, устроится и провести переговоры с работодателем помогут работники Центра, точнее, сотрудники УФСИН. По-сути, Центр для того и создан.





- Я нахожусь в колонии второй раз, - говорит осужденная по «наркотической» статье Полина Евенко. - И знаю, как сложно вновь налаживать контакт с обществом, вновь вписываться в нормальные человеческие условия, не говоря уже о поиске работы. Ведь многие и возвращаются в колонию, не сумев найти ни себя, ни работу, после того, как оступились…

Как сообщила член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих, после открытия Центра и посадки «Аллеи Милосердия», в которой приняли участие липецкие общественники, сотрудники прокуратуры, УФСИН и духовенство, это 15 центр, открытый в стране фондом помощи заключенным.

- Создавать такие Центры, честно скажу, очень трудно и сложно. Но они необходимы, - сказала Мария Каннабих. – О нужности подобных центров говорит и статистика, и исследования. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о социальной реабилитации осужденных. На основе исследований мы обращались к президенту страны за помощью в организации профессиональной реабилитации осужденных и освобождающихся из мест лишения свободы. Владимир Путин поддержал наши предложения и пообещал, что работа в этом направлении будет вестись.

Осужденная жительница Грязей Мария Мещерякова тоже в колонии не первый раз. Вообще в усманской «семерке» нет так называемых «первоходов», дамы тут в основном с криминальным прошлым. Основная масса отбывает срок за наркотики, но есть грабители и убийцы.





Жительница Грязей «мотает» второй срок. Первый раз попала за решетку 22 года назад, но до конца срока не отсидела.

- Меня лично Борис Ельцин помиловал! – не без гордости говорит она. – Я такая одна в колонии. Но вот из опыта начала 90-х помню, как важна, так называемая гуманизация. Тогда я дважды была в отпуске, даже новый 1995 год встретила дома. Затем, почему-то такие отпуска отменили. Хотя, я не знаю, может быть где-то подобное и продолжает практиковаться. Но, это огромный стимул вести себя хорошо в колонии и стремится хотя бы на короткий срок попасть домой. Здесь мы тоже хотим обратиться с инициативой за хорошее поведение поощрять осужденных отпусками домой.

Завершая визит в женскую усманскую колонию, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих сообщила, что вскоре реабилитационный центр будет расширен с 54 до 100 человек. Естественно, попасть в него смогут только явно вставшие на пусть исправления осужденные.

- Но, мы будем стремиться к тому, чтоб такие центры вскоре появились абсолютно в каждой колонии, - сказала Марина Каннабих.