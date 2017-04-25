Липчане ценят в магазинах чистоту и удобство

Поэтому многие выбирают «Пятерочку»

Когда мы идем в магазин, то обращаем внимание в первую очередь, конечно, на цены. Но не только на них. Не последнюю роль играет и удобство совершения покупок. Ведь шопинг должен быть максимально комфортным и приятным. Современные ритейлеры тщательно следят за удобством навигации, чистотой в торговом зале и развитием технического состояния магазинов.

Мы решили узнать, на что липчане обращают внимание во время походов за покупками.

- Мне очень нравится входная зона в магазины «Пятерочка», - поделилась Елена Шишкина, мама годовалого ребенка, - Во многие магазины не попасть с коляской, приходится просить посторонних людей подержать дверь. В «Пятерочке» же двери раздвижные и везде есть пандусы, по которым коляску удобно закатить в магазин. Удобно устроено и пространство внутри магазина – проходы между стеллажами широкие, опять же удобно, когда везешь с собой ребенка – ничего случайно не заденешь, не собьешь. И товар на прилавках отлично виден.

Пенсионер Александр Вереникин отметил чистоту в магазинах «Пятерочка» и удобную навигацию.

Сложно было бы выбирать продукты, когда, к примеру, видишь грязь в овощном отделе - поделился Александр, - Но «Пятерочка» просто сияет чистотой, поэтому мы сюда и ходим. Тем более что магазин расположен рядом с домом. Там всё чисто и аккуратно. Приятно ходить, выбирать товары. Навигация в магазине простая и понятная – «заблудиться» в поисках товара просто невозможно. Бывает, что в некоторых магазинах ходишь между полок и долго ищешь нужное, обходишь залы, теряя время, а здесь все можно найти за минуту – таблички с наименованием групп товаров подскажут, они очень заметные.







Липчанка Юлия Ивлева рассказала, что ей нравятся не только скидки в «Пятерочке», но и то, что товар, который продается по акции, дополнительно вынесен на отдельные стеллажи ближе к кассам.

– В “Пятёрочке” очень много скидок на товары, которые я обычно покупаю, – заключает Юлия. – Сразу можно увидеть все эти предложения на полке, сэкономить не только деньги, но и время. Кроме того, в торговом зале есть сканер, к которому можно приложить товар и уточнить цену, если вдруг пропустил ценник или захотел перепроверить стоимость. Очень удобно.

Мы от себя можем отметить и еще одну деталь. Магазины «Пятерочка» имеют не только яркую красную вывеску, но и прозрачные витражи, через которые в темное время льется свет. Поэтому «Пятерочка» выделяется на фоне окружающего пространства ярким светлым «лучом». Так и тянет зайти.