С площади Героев отправляют в армию 15 липчан

Липчане будут служить в Москве.



После возложения цветов к мемориалу и благословения священнослужителя, новобранцам вручили военные билеты.



Напомним, в этот призыв новобранцам прямо на областном сборном пункте продолжат оформлять и выдавать персональные электронные карты призывника. В электронной карте призывника содержатся сведения о призывнике, начиная от ФИО и заканчивая образованием, полученной военно-учётной специальностью, результатами медицинского освидетельствования. Кроме того, ещё на сборном пункте новобранцев переоденут в обмундирование в зависимости от рода войск: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного.



Служить липчане будут во всех уголках нашей Родины, около 90% - в частях Западного военного округа, в том числе на Северном флоте.



Из нововведений этого призыва: с 1 января снято возрастное ограничение в 20 лет для отсрочки лицам, проходящим обучение в среднеспециальных учебных заведениях - отсрочка будет действовать до окончания обучения.



В Липецке на площади Героев проходит торжественная отправка в армию. 15 липчан уезжают служить в Москву - в Росгвардию и части Центрального аппарата - автобазу Минобороны. А всего в весенний призыв из областного центра уйдут служить около 500 человек. Напомним, всего в Липецкой облатси будут призваны 1550 человек.Напутственные слова новобранцам сказали Герой России Владимир Богодухов, Герой России Олег Сторожук, вице-мэр Евгений Павлов, руководитель Липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин и другие.