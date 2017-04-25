Общество

сегодня, 09:59

С площади Героев отправляют в армию 15 липчан

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#призыв #армия
С площади Героев отправляют в армию 15 липчан

Липчане будут служить в Москве.

В Липецке на площади Героев проходит торжественная отправка в армию. 15 липчан уезжают служить в Москву - в Росгвардию и части Центрального аппарата - автобазу Минобороны. А всего в весенний призыв из областного центра уйдут служить около 500 человек. Напомним, всего в Липецкой облатси будут призваны 1550 человек.

Напутственные слова новобранцам сказали Герой России Владимир Богодухов, Герой России Олег Сторожук, вице-мэр Евгений Павлов, руководитель Липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин и другие.

После возложения цветов к мемориалу и благословения священнослужителя, новобранцам вручили военные билеты.

Напомним, в этот призыв новобранцам прямо на областном сборном пункте продолжат оформлять и выдавать персональные электронные карты призывника. В электронной карте призывника содержатся сведения о призывнике, начиная от ФИО и заканчивая образованием, полученной военно-учётной специальностью, результатами медицинского освидетельствования. Кроме того, ещё на сборном пункте новобранцев переоденут в обмундирование в зависимости от рода войск: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного. 

Служить липчане будут во всех уголках нашей Родины, около 90% - в частях Западного военного округа, в том числе на Северном флоте.

Из нововведений этого призыва: с 1 января снято возрастное ограничение в 20 лет для отсрочки лицам, проходящим обучение в среднеспециальных учебных заведениях - отсрочка будет действовать до окончания обучения.

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#призыв #армия

Комментарии (6)

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Дед

14 минут назад
Духи вешайтесь
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Налогоплательщик

23 минуты назад
А автобаза минобороны аж семь этажей...
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Налогоплательщик

26 минут назад
Согласен с зоопарком , чуть не забыл....с зоопарком также единодушен.
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Налогоплательщик

27 минут назад
В армии без солдат нельзя....в армии без солдат абсурд и коррупция...
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Согласен с зоопарком

41 минуту назад
А все потому что переодетые в единоросов комунисты у руля засиделись и готовы еще переодеться при случае.
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Зоопарк

сегодня, 10:52
Ну не могут у нас без цирка! В какой ещё стране, кроме Сев.Кореи, есть такие вот дурацкие шоу? Или их организовывают для того, чтобы занять старикашек с юбилейными медальками?
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