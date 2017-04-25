Группу автоворов задержали в Липецке

24 апреля полицию с заявлением о краже обратился 39-летний житель Липецка. По словам мужчины, на площади Металлургов разбили переднее стекло его автомобиля Шевроле Лачетти и похитили радар-детектор.

По разосланной ориентировке, сотрудниками ОБ ППС и кинологами с использованием служебной собаки задержана группа мужчин, состоящая из четырех человек от 29 до 37 лет. Трое из четырех подозреваемых ранее были осуждены, в том числе за совершение краж, грабежей, незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время задержанные отрабатываются на причастность к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Липецка, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.