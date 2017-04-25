Общество
вчера, 19:33
Долгоруковские дети собрали средства для больных сверстников
Ребята провели серию благотворительных концертов.
В рамках благотворительного марафона «Творчество против недуга» учащиеся лицея села Долгоруково подготовили концертную программу.
Юные артисты выступили на сцене лицея, Центрального дома культуры села Долгоруково, ПЦКД села Верхний Ломовец. Собранные денежные средства были переданы в семьи, где проживают больные дети, сообщили в администрации Долгоруковского района.
Юные артисты выступили на сцене лицея, Центрального дома культуры села Долгоруково, ПЦКД села Верхний Ломовец. Собранные денежные средства были переданы в семьи, где проживают больные дети, сообщили в администрации Долгоруковского района.