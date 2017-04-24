Общество
сегодня, 15:59
9 мая в Липецке открывают купальный сезон
К этой дате все пляжи города должны быть готовы принять отдыхающих.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка поставил задачу подчинённым открыть уже 9 мая купальный сезон в городе.
- К этой дате все городские пляжи должны быть готовы к приёму отдыхающих, - призвал чиновников Сергей Иванов.
Кстати, 29 апреля в Липецке пройдёт очередной субботник.
- К этой дате все городские пляжи должны быть готовы к приёму отдыхающих, - призвал чиновников Сергей Иванов.
Кстати, 29 апреля в Липецке пройдёт очередной субботник.
Виктор
Ваше Имя
Крокодил