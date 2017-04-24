Общество

сегодня, 15:59

9 мая в Липецке открывают купальный сезон

3 488
#Пляжи
1
9 мая в Липецке открывают купальный сезон

К этой дате все пляжи города должны быть готовы принять отдыхающих.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка поставил задачу подчинённым открыть уже 9 мая купальный сезон в городе.

- К этой дате все городские пляжи должны быть готовы к приёму отдыхающих, - призвал чиновников Сергей Иванов.

Кстати, 29 апреля в Липецке пройдёт очередной субботник.
3 488
#Пляжи
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор

41 минуту назад
У мэра Липецка , свой календарь - плевал он на прогнозы погоды .
ответить

Ваше Имя

сегодня, 16:51
Купальный сезон это Здорово! Но наши пляжи совершенно не современные даже в советского время порядка больше было а на городском был Мост на остров!
ответить

Крокодил

сегодня, 16:16
Неужели наш дворник и над погодой научился командовать.Что с 9 Мая уже приказал открыть купальный сезон. Так он сука уже отключил отопление 12 Апреля,хахахаха.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область приходит сухая погода
1
В Липецкую область приходит сухая погода

сегодня, 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
#дождь
1
В Липецкой области небольшие дожди и до +13

вчера, 12:21

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь и сильный ветер
#ветер
5
В Липецкой области дождь и сильный ветер

22.04.2017 11:44

Погода в Липецке