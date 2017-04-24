1 мая в Липецке забьют фонтаны

Об этом сообщил председатель департамента культуры Сергей Малько.

1 мая в Липецке официально откроются городские парки. В этот же день включат все городские фонтаны. Главный фонтан Липецка - на площади Петра Великого - заработает сразу же после первомайской демонстрации, организованной профсоюзами.



- Мы определились с двумя концепциями развития Нижнего парка. В конце этой неделе в Саратове определят победителя конкурса, и мы приступим к работе по её реализации, - сообщил городскому активу на оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов.



К 1 мая в городе закончат ямочный ремонт основных дорог города горячим асфальтом. Чтобы успеть сделать эту работу в срок, департамент дорог и благоустройства мэрии наняло восемь подрядных организаций. К этой же дате на обновленных магистралях появится новая дорожная подсветка.

