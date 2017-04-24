Общество

сегодня, 15:36

1 мая в Липецке забьют фонтаны

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#Отдых
1 мая в Липецке забьют фонтаны

Об этом сообщил председатель департамента культуры Сергей Малько.

 1 мая в Липецке официально откроются городские парки. В этот же день включат все городские фонтаны. Главный фонтан Липецка - на площади Петра Великого - заработает сразу же после первомайской демонстрации, организованной профсоюзами.

- Мы определились с двумя концепциями развития Нижнего парка. В конце этой неделе в Саратове определят победителя конкурса, и мы приступим к работе по её реализации, - сообщил городскому активу на оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов.

К 1 мая в городе закончат ямочный ремонт основных дорог города горячим асфальтом. Чтобы успеть сделать эту работу в срок, департамент дорог и благоустройства мэрии наняло восемь подрядных организаций. К этой же дате на обновленных магистралях появится новая дорожная подсветка.
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#Отдых

Комментарии (4)

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Гость

сегодня, 16:26
появится новая дорожная подсветка...может быть РАЗМЕТКА?
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Уроды!

сегодня, 16:02
Сейчас перед часом ПИК начали ремонт Советской, где она переходит в площадь Победы, додумались...машину уже начинают скапливаться в это месте!
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Липчанин

сегодня, 15:58
Как? Опять их забьют? Стиральным порошком?
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Козявка

сегодня, 15:54
Ох, этот Горо48)))) Ну и провокатор!)))) Лавры Экспресс-газеты покою не дают))
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