Общество

вчера, 18:32

«Липчанка» вырвала «бронзовые» медали, победив «Подольск» с разницей всего в одно очко

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#Баскетбол #"Липчанка"
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«Липчанка» вырвала «бронзовые» медали, победив «Подольск» с разницей всего в одно очко

В первый год существования женская баскетбольная команда завоевала малый кубок и «бронзовые» медали.

Баскетбольная «Липчанка» заняла третье место по итогам «финала четырех». Который завершился сегодня в Воронеже.

В матче за третье место сегодня наши девушки встречались с БК «Подольск», и в итоге смогли вырвать победу с преимуществом всего в одно очко – 73:72.

«Бронзовые» медали чуть было не уплыли из рук наших девчат, отчасти потому, что «Липчанка» играла вшестером, имея лишь одного запасного игрока, и в концовке сил еле хватило. Подмосковные баскетболистки в заключительной четверти методично начали сокращать преимущество липчанок, добытое в начале поединка и в итоге чуть не преуспели – не хватило одного очного броска.

Самой результативной у «Липчанки» была Татьяна Архипова, набравшая 28 очков, 18 баллов принесла Анна Пронина.

«Липчанка» завершила первый сезон в первенстве ЦФО, «бронзовые» награды и малый кубок стали достойной наградой команде. Правда, будущее женского баскетбола в Липецке сейчас в тумане. В следующем году игровые виды спорта ждет новое сокращение финансирования, и сохранится ли «Липчанка» - вопрос.

Вдобавок руководство мужского и женского баскетбольного клубов не смогло создать должную рекламу матчам, в итоге игры симпатичной женской команды проходили при пустых трибунах – в лучшем случае небольшой зал «Динамо» заполнялся процентов на десять…

Победителями первенства ЦФО стала команда УОР №3 из подмосковного Видного, в финале переигравшая хозяек паркета воронежское «Созвездие» - 76:57.

Напомним, именно УОР №3 в полуфинале переиграло липецких девушек.

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#Баскетбол #"Липчанка"
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Комментарии (2)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:32
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Ялда

вчера, 19:34
Такие кисоньки
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