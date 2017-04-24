Липецкий «Металлург» жестко отомстил «Зениту», забив три гола на его поле

Команда Машнина одержала уже вторую победу подряд.

Футболисты липецкого «Металлурга» возвращаются из Пензы «со щитом». Наша команда обыграла в гостях местный «Зенит» - 3:1.

На эту игру наши парни выходили с особенным чувством, ведь в первом круге именно «Зенит» нанес нашей команде самое обидное поражение в чемпионате. Тогда липчане вели в счете 2:1, соперники в конце первого тайма остались вдесятером, но после перерыва сумели забить «сталеварам» три гола, и неожиданно праздновали победу – 4:2.

«Зенит», несмотря на место в нижней части турнирной таблицы, вообще мастер неожиданных развязок: в прошлом туре команда Пензы поле одержала самую невероятную победу во всей зоне «Центр» 2016/17, сумев на своем поле победить одного из лидеров белгородский «Энергомаш» - 4:2. При том, что Белгород вел в счете– 2:0 и по ходу матча … не реализовал два 11-метровых (подробности тут). Опасаться пензенскую команду нужно всегда.

«Металлургу» сегодня помог быстрый гол на 6-й минуте. Применив прессинг на чужой половине поля, наша команда перехватила мяч у хозяев и провела кинжальную атаку, прервать которую защитники «Зенита» смогли только ценой фола. Сбивали Николая Иванникова ужу в чужой штрафной, поэтому столичный арбитр Константин Юданов показал на одиннадцатиметровую отметку, а заодно и предъявил нарушителю желтую карточку.

К «точке» подошел Андрей Овчинников и не оставил шансов герою предыдущего матча голкиперу «Зенита» Олегу Суворову. В игре с «Энергомашем» Суворов отбил два пенальти из трех, а тут – шансов не было, поскольку Овчинников развел его и мяч по разным углам – 1:0.

19-летний голкипер, зимой перебравшийся в Пензу из ставропольского «Динамо», сегодня, напротив, может считать себя антигероем. Потому что второй гол, забитый Русланом Ахвледиани на 17-й минуте – целиком на его совести. Пытаясь выбить мяч ногой, вратарь попал прямо в одного из самых настырных липецких игроков Ахвледиани, который мигом обратил ситуацию в свою пользу. С двумя защитниками «на плечах» «Ахмед» (прозвище Руслана в команде, прим. авт.) все равно затолкал мяч в сетку.

Получив такую фору в два мяча в самом дебюте поединка, «Металлург» заиграл раскрепощенно, и мог не раз увеличить счет. На 15-й минуте должен был забивать Иванников, но защитники накрыли удар нашего хавбека.

Однако счет стал крупным еще до перерыва. «Металлург» заработал право на угловой на 20-й минуте – Иванников навесил на дальнюю штангу, где пришедший в чужую штрафную защитник Константин Титов головой вонзил мяч в ближнюю «девятку».

Хозяева оплатили нам тоже же монетой – голом после углового, но уже во втором тайме. Удар головой у форварда «Зенита» Сергея Сипатова получился просто сумасшедшим – метров с 13-ти в дальнюю «девятку», и счет стал 1:3.

В оставшееся время хозяева пытались возродить интригу в игре, но «Металлург» грамотно оборонялся и довел дело до победы, ставшей уже второй подряд.



«Зенит» (Пенза) – «Металлург» (Липецк) - 1:3 (0:3)

Голы: Овчинников, 6 (0:1 с пен.). Ахвледиани, 14 (0:2). К.Титов, 27 (0:3). Сипатов, 53 (1:3).

«Зенит»: 1. Суворов. 4. Бердников (31. Есин, 80). 15. А. Белов (14. Леднёв, 46). 7. Алфёров. 88. Муромцев. 11. Парфинович (25. Масютин, 86). 8. Кирица. 13. Конов (21. Д. Булатов, 68). 17. Закарлюка. 10. Сипатов. 9. М.Маркин.

«Металлург»: 1. Скрипник. 5. Викторов. 4. Ширяев. 2. К. Титов. 19. Подковыров. 11. Кожемякин. 21. Еремеев. 17. Иванников. 10. Овчинников (14. Н. Титов, 71). 9. Ахвледиани. 7. А. Титов (47. Белоусов, 80).

Предупреждения: А. Белов, 6. Еремеев, 55. А. Титов, 70.

Судьи К. Юданов (Москва), А. Кривозубов (Самара), Е. Егоров (Нижний Новгород).

23 апреля. Пенза. Стадион Первомайский. 700 зрителей.