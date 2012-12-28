В России
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4 минуты назад
Гинцбург сообщил об исчезновении метастазов у первого пациента с онковакциной
Первый пациент, которому ввели российскую персонализированную онковакцину, завершил курс лечения, а последние обследования не выявили у него признаков опухоли, метастазы также исчезли.
«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. Глава «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию — с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра. В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — заявил академик.
По его словам, сейчас он под наблюдением врачей, которое продлится три года.
Он отметил, что онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему пациента так, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.
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