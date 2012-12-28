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В России
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24 минуты назад
Численность волков выросла в четырех российских регионах
Популяция волков за последние несколько лет значительно увеличилась в Астраханской и Мурманской областях, в Мордовии и Башкирии.
Популяция волков в Астраханской области в текущем году достигла почти 2,5 тысячи особей, что примерно вдвое больше, чем в 2024 году.
«Рост численности волков связан с улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса», — пояснили в службе природопользования региона.
В лесах Мордовии за последние два года численность волков выросла почти в 2,3 раза — до 306 особей, — сообщили в пресс-службе главы региона. В Мурманской области, как уточнили в пресс-службе регионального правительства, популяция волков в этом году составила 423 особи, что на 38% больше, чем три года назад.
Существенный рост численности волков также произошел в Башкирии. По данным минэкологии республики, за последние восемь лет популяция этих животных выросла более чем на четверть, составив в 2026 году 870 особей.
«Причины роста — увеличение численности копытных, а также неосвоение охотниками устанавливаемых лимитов добычи этих животных», — отметили специалисты.
Стабильное количество волков либо небольшой прирост вида, связанный с естественными факторами и миграционными процессами, в последние годы отмечается, в том числе, в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Новгородской и Белгородской областях, а также Северной Осетии, Саратовской, Самарской и Ленинградской областях.
При этом в некоторых регионах произошло небольшое сокращение численности вида. В частности, в Краснодарском и Пермском краях, а также в Ростовской области.
«Правительство Ростовской области ежегодно выделяет денежные средства для регулирования численности волка и шакала. Мы выплачиваем охотникам вознаграждение за добычу этих животных», — подчеркнули в минприроды Ростовской области.
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