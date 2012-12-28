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В России
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33 минуты назад
В Саратове нашли эффективный способ лечения от болезни Альцгеймера
Согласно их данным, облучение головного мозга для его оздоровления можно проводить во сне, когда у мозга наступает период естественного "самоочищения". Результаты представлены в Journal of Innovative Optical Health Sciences.
Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространенных форм деменции. Она развивается из-за накопления "сломанных" белков в тканях головного мозга. Развитию этого заболевания способствуют как генетические факторы, так и возраст: после 65 лет риск возникновения болезни Альцгеймера значительно возрастает. Также с возрастом падает и эффективность применения некоторых методов лечения, рассказали в Саратовском государственном университете (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского.
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