Пятеро липецких мушкетёров

Первые успехи в новом виде спорта.

В Воронеже юные липецкие спортсмены отличились на всероссийских соревнования по фехтованию на рапирах «Виват» среди юношей до 12 лет. На счету Артемия Трофимова «серебро», а у Сергея Постникова – «бронза».









Наши медалисты с тренером

Всего в соревнованиях участвовали 45 фехтовальщиков, из них пятеро представляли Липецкую область. Тренеры надеются, что эти пробы сил станут первой ступенькой к большим победам.





Фото из архива спортсменов

Фехтование начало развиваться в Липецкой области сравнительно недавно – с 2016 года, успехи к землякам пока приходят на детском и юношеском уровнях.