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Спорт
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15 минут назад
Пятеро липецких мушкетёров
Первые успехи в новом виде спорта.
В Воронеже юные липецкие спортсмены отличились на всероссийских соревнования по фехтованию на рапирах «Виват» среди юношей до 12 лет. На счету Артемия Трофимова «серебро», а у Сергея Постникова – «бронза».
Наши медалисты с тренером
Всего в соревнованиях участвовали 45 фехтовальщиков, из них пятеро представляли Липецкую область. Тренеры надеются, что эти пробы сил станут первой ступенькой к большим победам.
Фото из архива спортсменов
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