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В России
60
сегодня, 15:27

Малые банки хотят отказаться от социальных вкладов

Ассоциация российских банков направила в Госдуму письмо с просьбой освободить региональные кредитные организации с базовой лицензией от обязанности открывать социальные счета и вклады с 1 января 2027 года. Это продукты для получателей мер соцподдержки с максимальными ставками. Сейчас их можно оформить только в системно значимых банках, но с начала следующего года к программе должны присоединиться все остальные, сообщают «Известия».

По оценке АРБ, на запуск новых продуктов каждому банку придется потратить до 10 млн рублей на настройку автоматизированных систем и интеграцию с «Госуслугами». Однако эксперты считают, что эта сумма отражает верхнюю границу затрат: в зависимости от состояния IT-систем реальная стоимость подключения составит 1–4 млн рублей. Но для небольших игроков даже такие вложения могут не окупиться, если спрос окажется низким.

Если малые банки освободят от обязанности, сами продукты не исчезнут — их по-прежнему смогут предлагать крупные кредитные организации. Но для жителей удаленных регионов, где нет отделений федеральных банков, это может обернуться трудностями: речь идет о пожилых людях, гражданах с ограниченной мобильностью и тех, кому сложно пользоваться дистанционными сервисами.

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