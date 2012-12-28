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В России
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30 минут назад
Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино
Минфин РФ изучает вопрос легализации онлайн-казино по аналогии с регулированием букмекерской деятельности.
«Во многих странах действует также практика легализации [онлайн-казино], то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — сказал он.
Он указал, каким может быть потенциал бюджетных поступлений.
«Мы оцениваем, что легальный рынок букмекеров сейчас приносит, ну скажем так, и бюджету, и спорту, — в том числе целевые отчисления, — порядка 100 млрд рублей в год. То есть с учетом полученных налоговых ставок, которые заработали в этом году. Мы считаем, что нелегальный рынок сопоставим с легальным. Понятно, что потенциал бюджетных поступлений от нелегального рынка тоже может быть сопоставим с легальным рынком. Это сумма порядка 100 млрд рублей. Это огромные деньги, которые сейчас, естественно, бюджет недополучает, которые идут в том числе на различные криминальные цели», — обратил внимание замминистра.
Чебесков отметил, что Минфин получает и изучает различные предложения от легальных организаторов азартных игр по борьбе с теневым онлайн-сектором. Он выделил два ключевых метода противодействия, — передает ТАСС.
«Первое — это, конечно, различные способы блокировки платежей: сейчас нелегальные казино используют довольно современные платежные механизмы, скажет так, с которыми мы тоже боремся. Второе — это, конечно, блокировка сайтов. Обе эти задачи довольно сложные», — подчеркнул Чебесков.
Рассказал он и о рекламе. По его словам, в Минфине считают важным продолжать работу по борьбе с рекламой нелегального казино в России.
«Важно еще гражданам понимать, что когда они видят рекламу нелегальных казино, то эта деятельность для граждан несет риски <…> Здесь нужно продолжать эту работу», — заявил он.
Замминистра отметил, что вопрос легализации онлайн-казино связан и с социальными рисками.
«Это вопрос сложный, потому что мы говорим, что в азартных играх, конечно, есть положительный экономический эффект от этого вида деятельности. Но есть и социальные риски, которые с этим связаны, и мы ни в коем случае не упускаем этого <…> И тут вопрос, [как] правильно управлять этими рисками, чтобы граждане, подверженные рискам лудомании, чтобы они имели возможность самозапрета — не играли в азартные игры, — сказал он. — Поэтому это не только вопрос про деньги <…> мы стараемся посмотреть на ситуацию комплексно».
При этом, как отметил замминистра, самозапреты на ставки не являются методом борьбы с теневым сектором казино, это скорее профилактика и лечение лудомании, которые работают только в легальном поле.
По его словам, на форумах обсуждались различные подходы к работе с нелегальными онлайн-казино. Экспертам теперь предстоит оценить их.
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