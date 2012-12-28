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В России
40 минут назад
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.
Уточняется, что экономика в целом растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими.
Отмечается, что ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — говорится в сообщении.
Большинство аналитиков прогнозировали такое решение. Они ожидают, что цикл снижения может возобновиться не раньше первого квартала 2027 года, — передает РИА Новости.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года.
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