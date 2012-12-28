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В России
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30 минут назад
Оценку «недопустимое поведение» назвали поводом для консилиума
Так считают в Минпросвещения.
«Оценка «недопустимое поведение» за четверть (триместр) является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося», — говорится в письме.
В документе уточняется, что о каждом случае выставления плохой оценки за поведение необходимо уведомлять заместителя директора по воспитательной работе, — передает ТАСС.
Если школьник получает плохую оценку, то классный руководитель должен в трехдневный срок провести беседу с родителями или его законными представителями. Также в отношении ученика составляется план индивидуальной профилактической работы.
«При несогласии с выставленной оценкой родители (законные представители) обучающихся могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации», — отмечается в письме ведомства.
Ранее Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников со 2-го по 8-й классы в 2026/27 учебном году в рамках апробации новой системы оценивания поведения обучающихся. В каждом регионе в апробации участвуют не менее 10 школ.
Оценки выставляют по трем уровням: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Система учитывает соблюдение дисциплины, нормы общения с учениками и взрослыми, а также личностные качества, включая отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. По сумме баллов выставляется итоговая оценка: «образцовое поведение» — 24-30 баллов, «допустимое» — 10-23 балла, «недопустимое» — 9 баллов.
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