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30 минут назад

Оценку «недопустимое поведение» назвали поводом для консилиума

Так считают в Минпросвещения.

Оценка «недопустимое поведение» школьника за четверть может стать основанием для организации консилиума педагогов и психологов с его родителями или законными представителями, — следует из письма Минпросвещения РФ.

«Оценка «недопустимое поведение» за четверть (триместр) является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося», — говорится в письме.

В документе уточняется, что о каждом случае выставления плохой оценки за поведение необходимо уведомлять заместителя директора по воспитательной работе, — передает ТАСС.

Если школьник получает плохую оценку, то классный руководитель должен в трехдневный срок провести беседу с родителями или его законными представителями. Также в отношении ученика составляется план индивидуальной профилактической работы.

«При несогласии с выставленной оценкой родители (законные представители) обучающихся могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации», — отмечается в письме ведомства.

Ранее Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников со 2-го по 8-й классы в 2026/27 учебном году в рамках апробации новой системы оценивания поведения обучающихся. В каждом регионе в апробации участвуют не менее 10 школ.

Оценки выставляют по трем уровням: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Система учитывает соблюдение дисциплины, нормы общения с учениками и взрослыми, а также личностные качества, включая отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. По сумме баллов выставляется итоговая оценка: «образцовое поведение» — 24-30 баллов, «допустимое» — 10-23 балла, «недопустимое» — 9 баллов.


образование
оценки
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