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9 минут назад

В Роскачестве пояснили законность требований магазинов платить наличными

Небольшие предприятия с выручкой до 5 млн рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с наличными.

Некоторые предприятия могут не предоставлять возможность оплаты банковской картой, — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Специалисты объяснили, когда требование оплатить законно, а в каких случаях можно настаивать на удобном вам способе оплаты.

«Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 миллионов рублей обязаны предоставлять возможность оплачивать их товары и услуги безналичным способом. При этом если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до 5 миллионов рублей устанавливать терминала не обязательно. Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными», — заявили в Роскачестве.

При этом независимо от формы оплаты исполнитель обязан выдать фискальный чек в соответствии с 54-ФЗ, — отметили специалисты. Именно чек с QR-кодом служит юридическим подтверждением сделки. Таким образом, на оплату наличными стоит соглашаться только в том случае, если продавец предоставляет чек. Он служит доказательством покупки и упростит процедуру возврата или обмена товара в случае необходимости. Если же чек не выдают, то следует потребовать книгу отзывов и предложений — отказать в ее предоставлении не имеют права, — пишет Lenta.ru.

Если продавец говорит о «сломанном» терминале, стоит предложить альтернативу, например, с помощью оплаты QR-кодом, — добавили в Роскачестве.
наличные
магазины
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