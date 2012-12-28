«Культурные пространства Липецка» и подрядчик судятся из-за трибун для Зеленого острова
Предмет спора — контракт на поставку и монтаж трибун и навесов общей протяженностью 434 метра.
«Как следует из материалов дела, в апреле 2025 года поставщик в одностороннем порядке расторг договор, ссылаясь на невозможность монтажа из-за отсутствия подготовленных площадок и противоречивых указаний заказчика. ООО «Импульс» просит взыскать миллион рублей — часть расходов, понесенных на изготовление конструкций», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
МАУК «Культурные пространства Липецка» заявило встречный иск о взыскании с ООО «Импульс» 2,2 миллиона рублей неустойки и штрафа за нарушение срока поставки.
Предварительное судебное заседание назначено на 6 апреля.
Строительство спортивного городка включающего 13 площадок для занятий различными видами активностей на Зеленом острове ведется с лета 2024 года.
