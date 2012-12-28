Почти треть объема платных услуг в Липецкой области пришлись на услуги ЖКХ

87,46 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-августе. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на них (в сопоставимых ценах) выросли на 3,3%, сообщает Липецкстат.

Расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно остаются основными — их доля составила 29% от всего объема платных услуг. На бытовые и транспортные услуги пришлось по 14%, на телекоммуникационные и медицинские — по 12%.В целом на бытовые услуги липчане потратили 12,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-августом 2025 года на 0,1%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.