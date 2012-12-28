Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Общество
Липецкая область атакована БПЛА
Происшествия
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Общество
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Инспекторы ДПС через пробку доставили в больницу мужчину с сердечным приступом
Общество
Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?
Говорит Липецк
Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Происшествия
Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место
Происшествия
Читать все
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды
Общество
Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили
Общество
Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Происшествия
Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Общество
Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав
Общество
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Обманутой мошенниками женщине вернут полмиллиона рублей
Происшествия
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
418
сегодня, 15:27
8

Почти треть объема платных услуг в Липецкой области пришлись на услуги ЖКХ

87,46 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-августе. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на них (в сопоставимых ценах) выросли на 3,3%, сообщает Липецкстат. 

Расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно остаются основными — их доля составила 29% от всего объема платных услуг. На бытовые и транспортные услуги пришлось по 14%, на телекоммуникационные и медицинские — по 12%. 

В целом на бытовые услуги липчане потратили 12,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-августом 2025 года на 0,1%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
ЖКХ
платные услуги
0
1
8
0
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
57 минут назад
Даёшь сразу повышение ЖКХ на 30%.А то на 12,8% это скучно!
Ответить
Обман
сегодня, 17:30
В СССР государство платило а люди эту квартплату даже не замечали. Вот по этому нужно на выборы ходить
Ответить
Олег
сегодня, 17:15
теперика 1 ,в подьезде паутины,песок,не видно никакой уборки,где содержание и для чего поборы???
Ответить
Александр Н.
сегодня, 17:13
ЖКХ это бездонная яма по изыманию денег у населения и никто в этой сфере не занимается наведением порядка,полная безнадёга,которая может довести до социального взрыва.
Ответить
гость
сегодня, 16:59
ЖКХ стоит как ЧУГУННЫЙ МОСТ!!! ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 0!!! Сейчас делают ремонт в подьезд, не чего не поменяли дыры не замазали, ящики старые даже менять не стали!!!! за что им платить ???? Если содержание не соответствует уровню их работы???!!!
Ответить
20й мкр
сегодня, 16:29
Отдали ЖКХ мошенникам. Платим за содержание, капремонт, вывоз мусора, а отдача нулевая. Тепла нет, горячей воды нет, контейнерные площадки завалены мусором. Сухие ветки лежат с весны.
Ответить
Рабочий.
сегодня, 16:11
Я все жду когда же это Липецкстат разгонят и они пойдут на стройки, в ЖКХ и будут приносить людям ползу работая физический. А не заниматься тем что им прикажут с выше сочинить очередной очерк с этими рисованными цыфрами и выводами придуманными.
Ответить
сегодня, 16:00
Траты выросли на 3,3%? Мелочь какая-то!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить