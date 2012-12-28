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сегодня, 16:18
Россия передала Сейшелам гуманитарную помощь
Груз состоит из продуктов питания, медицинских материалов и книг. Продовольствие предназначено для государственной Seychelles Trading Company, занимающейся импортом и распределением основных товаров на архипелаге, медицинские материалы - для министерства здравоохранения, книги будут переданы национальной библиотеке страны.
Церемония передачи состоялась в порту Виктории. В ней приняли участие вице-президент Сейшел Себастиен Пиллэй и представители российской стороны.
Как заявил посол РФ на Сейшелах Кирилл Соколов-Щербачев, гуманитарная помощь стала еще одним свидетельством укрепления российско-сейшельских отношений. "Пусть визит корабля в этот юбилейный год станет еще одним подтверждением дружбы между Россией и Сейшелами", - отметил дипломат.
В 2026 году Россия и Сейшелы отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
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