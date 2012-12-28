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сегодня, 16:18

Россия передала Сейшелам гуманитарную помощь

Россия передала Сейшелам три тонны гуманитарной помощи, доставленной на архипелаг учебным кораблем Балтийского флота "Перекоп". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сейшельское информационное агентство.

Груз состоит из продуктов питания, медицинских материалов и книг. Продовольствие предназначено для государственной Seychelles Trading Company, занимающейся импортом и распределением основных товаров на архипелаге, медицинские материалы - для министерства здравоохранения, книги будут переданы национальной библиотеке страны.

Церемония передачи состоялась в порту Виктории. В ней приняли участие вице-президент Сейшел Себастиен Пиллэй и представители российской стороны.

Как заявил посол РФ на Сейшелах Кирилл Соколов-Щербачев, гуманитарная помощь стала еще одним свидетельством укрепления российско-сейшельских отношений. "Пусть визит корабля в этот юбилейный год станет еще одним подтверждением дружбы между Россией и Сейшелами", - отметил дипломат.

В 2026 году Россия и Сейшелы отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
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