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сегодня, 10:03
Онищенко просит не писать контрольные в школах по четвергам
Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается.
«Мы исходим из научно-обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», — заявил Онищенко.
По его словам, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду, — передает РИА Новости.
«Исходя из этих особенностей, мы всегда рекомендовали и даже требовали, чтобы в школьных расписаниях для детей это учитывалось», — добавил Онищенко.
Также Онищенко ранее высказался против обучения во вторую смену в школах. По его мнению, это усугубляет проблемы с перегрузкой учеников. Академик отметил, что раньше подход к организации учебного процесса был более жестким и специалисты всегда настаивали на отказе от вторых и третьих смен, — пишут «Известия».
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