Лантратова рассказала о положенных пенсионерам льготах

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что меры поддержки пенсионеров варьируются в зависимости от жизненных обстоятельств и региона проживания. Узнать о положенных выплатах и льготах можно через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также обратившись в МФЦ или органы социальной защиты.