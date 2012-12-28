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В России
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11 минут назад

Лантратова рассказала о положенных пенсионерам льготах

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что меры поддержки пенсионеров варьируются в зависимости от жизненных обстоятельств и региона проживания. Узнать о положенных выплатах и льготах можно через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также обратившись в МФЦ или органы социальной защиты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что пенсионеры могут получить бесплатный проезд, лекарства со скидкой и санаторно-курортное лечение, а после 80 лет увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, — передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время единой льготы на весь общественный транспорт для всех пенсионеров страны не существует, и условия устанавливаются регионами самостоятельно.

«Поэтому где-то действует бесплатный проезд, где-то скидка, а где-то льгота предоставляется только отдельным категориям», — рассказала Лантратова.

При этом, подчеркнула уполномоченный, существуют и федеральные меры. Неработающие пенсионеры, живущие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и получающие соответствующую страховую пенсию, один раз в два года могут получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Получатели набора социальных услуг при наличии соответствующего права могут бесплатно ездить к месту лечения и обратно. Есть и программа субсидированных авиабилетов на отдельных маршрутах.

«Медицинскую помощь пенсионеры получают по ОМС на общих основаниях. При этом для отдельных льготных категорий предусмотрены бесплатные лекарства или лекарства со скидкой, санаторно-курортное лечение. Возможность бесплатного зубопротезирования также зависит от категории гражданина и региональных правил», — добавила омбудсмен.

Кроме того, отметила Лантратова, человек, которому из-за возраста, состояния здоровья, травмы или инвалидности требуется помощь, может обратиться за социальным обслуживанием на дому. После оценки ситуации для него составляется индивидуальная программа. Соцработник может помогать с бытовыми вопросами и другим необходимым.

«При достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Обращаться с заявлением для такого повышения не нужно — оно назначается автоматически. Также для людей старше 80 лет и инвалидов I группы предусмотрена надбавка на уход», — рассказала уполномоченный.
льготы
пенсионеры
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